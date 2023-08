Na vstupnom programe tohtoročných Slovenských národných slávností Z úcty k šľachetným v piatok večer 11. augusta v sieni Slovenského vojvodinského divadla edíciu SNS 2023 a zároveň ich 61. ročník oficiálne otvoril podpredseda vlády a minister obrany Republiky Srbsko Miloš Vučević.

Na úvod podujatia moderátori Rastislav Labáth a Anna Chrťanová-Leskovac vyzvali na pódium trojlístok organizátorov SNS prihovoriť sa.

Tak svoje posolstvá auditóriu v sieni, ale i v priamom televíznom prenose preniesli predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková a predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík.

Potom sa možnosť pozdraviť návštevníkov Slávností dostala aj vysokým hosťom – predsedovi Pokrajinskej vlády AP Vojvodiny Igorovi Mirovićovi a ministerke kultúry Slovenskej republiky Silvii Hroncovej.

Minister Vučević predtým ako otvoril tohtoročné Slávnosti v príhovore poukázal na to, že história týchto oblastí a národov, ktoré tu žijú, je búrlivá a prepletená.

„Základnými právami národa sú právo používať rodný jazyk a písmo a možnosť vzdelávania v rodnom jazyku. Bez tohto základného predpokladu niet zachovania národa a takáto prax je úvodom do zámernej asimilácie. S vedomím toho slovenský ľud 10. augusta 1919 v Báčskom Petrovci z vlastnej iniciatívy usporiadal Slovenské národné slávnosti, ale aj založil tlačiareň a slovenské gymnázium.“ Podľa jeho slov po iniciatíve Petrovčanov a Slovákov už 1. októbra 1919 dal kráľ Aleksandar Karađorđević súhlas a finančný príspevok na splnenie stáročného želania našich slovenských bratov mať strednú školu vo svojom jazyku.

„Dnes je, chvalabohu, toto gymnázium jedinou strednou školou s kompletným učebným plánom v slovenskom jazyku, ktorá existuje mimo hraníc Slovenskej republiky. Predstavuje základ a chrbticu slovenského ľudu v týchto oblastiach a je votkaná do našich sŕdc a duší. Je to puto po stáročia nášho nerozbitného priateľstva. V jeho múroch je zabudovaná láska generácií Slovákov k svojmu pôvodu, ale aj radosť zo slobody a rovnosti, ktorá sa v týchto oblastiach dosiahla. A odtiaľ sme sa o sebe navzájom učili a osvojovali si hodnoty jeden od druhého, pracovnú morálku, ktorá ako úprimná viera v Boha zdobí našich slovenských bratov,“ zhodnotil minister Vučević.

Na piatkovej slávnosti sa zúčastnili predstavitelia Národného zhromaždenia, členovia republikovej a pokrajinskej vlády, predstavitelia ministerstva obrany, veľvyslanec SR v Srbsku Fedor Rosocha, ako aj zástupcovia partnerských miest a hostia zo Slovenska, Maďarska a Rumunska.

Potom nasledoval vstupný program Slovenských národných slávností pomenovaný Z úcty k šľachetným, pod scenár a réžiu ktorého sa podpísala Katarína Melegová-Melichová. V plnej miere bol venovaný početným jubilujúcim dedinám, spolkom a inštitúciám či významným udalostiam v dejinách tunajšieho slovenského národa.

V programe účinkovali herci divadelnej odbočky KUS Zvolen z Kulpína Viera Dorčová-Babiaková, Katarína Kolárová, Ján Kolár, Michal Fehér, Mária Koruniaková, Vlastislav Zelenák a Ján Trpinský, speváčky Una Amidžićová a Ľudmila Berediová-Stupavská, operní speváci Andrej Marek Kaňa a Katarína Kalmárová, hudobníci Marína Cerovská, Iveta Kováčová, Marek Stupavský, Ondrej Maglovský, Ivan Galamboš a tanečníci folklórneho súboru KOS Jednota z Hložian.

Program obsiahol 75 rokov KUS Zvolen Kulpín, 75 rokov KOS Jednota Hložany, 140. výročie prisťahovania sa Slovákov do Bieleho Blata, 200. výročie posvätenia evanjelického kostola v Petrovci, 200. výročie príchodu Slovákov do Jánošíka, 250. výročie prisťahovania sa Slovákov do Kysáča a iné jubileá.