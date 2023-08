Ťažko je na základe iba jedného zohraného kola hodnotiť sezónu, ktorá sa len začala, a potenciálne výkony mužstiev, ale už na štarte vidno, že nováčikovia v anglickej Premiér lige budú mať veru ťažkosti v boji o záchranu. Konkurencia je veľmi silná a rozdiely medzi tými, ktorí v Premiér lige hrajú dlhšie obdobie, a tými, ktorí sa do nej dostanú, je naozaj veľmi očividná.

Po takej takmer trojmesačnej prestávke je najatraktívnejšia a zároveň jedna z najsilnejších líg sveta znovu tu. Sezónu 2023/2024 ešte v piatok na Turf Moor štadióne otvorili Burnley a aktuálny majster Manchester City. Belasí boli presvedčiví a s veľkou istotou a sebadôverou rivala zdolali výsledkom 3 : 0 a úspešne začali obhajobu šampiónskej trofeje.

Z druhej strany Burnley z Premier ligy vypadol pred dvomi rokmi, ale v minulej sezóne v Championshipe rutinovane vyhrali a znovu sú v elitnej triede.

V predchádzajúcej PL epoche mali solídne výkony, nikdy nehrali v Európe, ale boli na vyšších miestach druhej polovice tabuľky. Potom, ako sme spomenuli, vypadli, ale sa rýchlo vrátili, čím sa vyhli osudu jednotlivých mužstiev, ktoré sa po eliminovaní z PL už do najvyššej triedy ťažko vracali, dokonca zažili ešte hlbšiu krízu – príklady sú Portsmouth, Bolton, Derby County a ďalší.

Lepšie nepochodil ani ďalší dvaja nováčikovia, predovšetkým Luton Town. Populárni Klobučníci počas leta síce priviedli niekoľko nových futbalistov, ale kostru aj ďalej tvoria ľudia z minulých sezón, čiže z nižších tried. Preto je možno pred Lutonom aj najťažšia úloha a stávkarské kancelárie ich považujú za najserióznejšieho kandidáta pre zostup.

Luton v prvom kole za chotárom prehral 1 : 4 proti Brightonu, čiže klubu, ktorý je veľmi stabilný a ktorý si v minulej sezóne po prvýkrát v dejinách vybojoval aj postup do Ligy Európy. Brighton si pred niekoľkými rokmi tiež vybojoval účasť v PL, podarilo sa im stabilizovať sa a úspechy nevystali. Dokonca, neuveriteľné je ako v tomto období podnikali a z predaja hráčov zarobili viac ako 300 miliónov libier. Na ukážku stačí len spomenúť Ekvádorčana Moisésa Caiceda, o ktorého bojujú Chelsea a Liverpool. Údajne, cena transferu by mala dosiahnuť aj 115 miliónov libier…

Tretí nováčik Sheffield Ubited tiež prehral na otvorení sezóny, ale len minimálne. Na domácej pôde neuspeli proti Crystal Palaceu (0 : 1), ale aj to je ukazovateľom o rozdiele v možnostiach a kvalite priemerných tímov z Premier ligy a najlepších v Championshipe.

Z ostatných výsledkov treba spomenúť derby prvého kola a remízu 1 : 1 Chelsea a Liverpoolu, tiež veľmi presvedčivý triumf celku Newcastle United nad Aston Villou 5 : 1.

Triumfy dosiahli aj Arsenal nad Forestom, ako aj Fulham nad Evertonom. Nerozhodne zohrali Brentford – Tottenham, spomenutí Chelsea a Liverpool, ako aj Bournemouth a West Ham.

Leto plné prestupov

Známe je to, že v novej sezóne doterajší kapitán Tottenhamu a anglickej reprezentácie Harry Kane neprekoná rekord v počte strelených gólov Alana Shearera s ohľadom na to, že Kane prestúpil do mníchovského Bayerna a opustil Premier ligu.

Počas leta boli kluby aktívne aj na trhu a za nami je aj množstvo transferov. Mnohí hráči sledovali súčasné trendy a z Anglicka odišli do Saudskej Arábie. Medzi najznámejšími sú Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, N’Golo Kanté, Fabinho, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Jordan Henderson a ďalší.

Prostredia vymenili aj tí, ktorí na Ostrov buď prišli z iných líg, alebo len prestúpili z jedného do druhého anglického celku. Medzi najdrahšími, ktorí v aktuálnej sezóne v PL hrať budú, sú Declan Rice, ktorý z West Hamu do Arsenalu prestúpil za 116 miliónov eur, a Gunners za 75 miliónov kúpili aj Kai Havertza z Chelsea.

Dominik Szoboszlai posilnil Liverpool a z RB Leipzigu prišiel za 70 miliónov. Christopher Nkunku tiež celku RB Leipzig prišiel na Ostrov, ale hrať bude za Chelsea. Manchester City vyčlenil viac ako 110 miliónov eur na kúpu dvoch chorvátskych reprezentantov – Joška Gvardiola (tiež doterajší hráč RB Leipzig) a Matea Kovačića z Chelsea.

Gvardiol sa tak inak stal najdrahším obrancom v dejinách futbalu, keďže City na jeho transfer vyčlenil 90 miliónov eur.