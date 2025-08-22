Tohtoročné detské kultúrne leto na území Staropazovskej obce sa pomaly dostáva ku koncu. Posledné zo štyroch divadelných predstavení – Tri prasiatka v rámci tohto podujatia bolo zahrané včera, respektíve bude zahrané aj dnes.
Toto predstavenie podané hercami belehradského Divadla Sanjalište bolo zahrané včera v Nových Bánovciach a v Novej Pazove. Dnes si toto predstavenie budú môcť pozrieť malí milovníci Tálie vo Vojke a v Starej Pazove, na letnej scéne pred divadelnou sálou o 20.00 hodine.
Organizátorom detského kultúrneho leta je Stredisko pre kultúru Stará Pazova a generálnym patrónom Obec Stará Pazova.