S výkonom sedem triumfov a ani jedna prehra uzavrela naša basketbalová reprezentácia prípravu na šampionát Európy, ktorý sa začne už o niekoľko dní.
Konkrétne 42. majstrovstvá Starého kontinentu odštartujú 27. augusta a už podľa zvyku a tradície FIBA Európa sa turnaj znovu hrať bude v štyroch krajinách – v Poľsku, na Cypre, vo Fínsku a v Lotyšsku. Práve v pobaltskej krajine v základnej skupine A vystúpi aj naša reprezentácia a turnaj otvoríme práve v prvý deň akcie – súperom v prvom kole bude Estónsko.
Potom nasledovať budú duely s Portugalskom, Lotyšskom, Českom a v poslednom kole skupinovej fázy rivalom bude Turecko.
Keď sa vrátime ku prípravným zápasom treba spomenúť, že naša selekcia prípravy zdolala perfektne. Naši porazili najprv Bosnu a Hercegovinu v zápase, ktorý bol zohraný za zatvorenými dverami. Neskoršie Srbsko porazilo aj Poľsko, Grécko a Cyprus.
Nasledoval prípravný turnaj v Nemecku na ktorom naši boli veľmi presvedčiví proti Česku a potom aj proti hostiteľovi Nemecku, inak aktuálnemu majstrovi sveta.
Posledný prípravný zápas naši zohrali vo štvrtok v Belehrade proti Slovinsku a vyhrali až 106 : 72. Po zápase bývalý basketbalista a teraz analytik Vladimir Kuzmanović komentoval, že očakával celkom iný priebeh zápasu a z tej strany mu trochu chýbalo práve to, že Srbsko príliš ľahko porazilo silné Slovinsko.
Uviedol to v kontexte, že by bolo každopádne dobre keby naši aj v prípravách mali napínavé duely a závery zápasov aby sa prípadne videlo ako reagujú v takých situáciách, lebo na šampionáte Európy určite vôbec nebude jednoducho prebojovať sa do záverečných kôl.
A Srbsko je stále prvý favoritom na konečný triumf na majstrovstvách, ale aj v minulosti si spomíname na vydania, keď sme tiež boli medzi najväčšími favoritmi a nečakane sme sa pošmykli. Práve tak bolo na predchádzajúcich majstrovstvách Európy, keď sme absolútne dominovali v skupine, ale sa eliminovaní boli proti Taliansku už v osemfinále.
Preto je obozretnosť absolútne nevyhnutná a ku každému súperovi treba pristúpiť svedomite a zodpovedne.
Samozrejme, že je potešujúce to, že sú v tíme naše najväčšie hviezdy ako Jokić a Bogdanović, ale je dôležité aby všetci basketbalisti, ktorí budú Srbsko reprezentovať na záverečnom turnaji ponúkli maximum a aby sme sa neopierali len o spomenutých vedúcich členov.
Tréner Svetislav Pešić zoznam 12 hráčov, ktorí vystúpia na šampionáte zverejní v nedeľu a komentoval, že je vystúpenie Vasu Micića v otázke predovšetkým pre jeho zranenie.
Sám Pešić prezradil, že Micić začal trénovať, po tom, čo aj on mal prestávku kvôli zraneniu, ktoré mu zabránilo hrať v predchádzajúcich prípravných zápasoch.
Micić totiž proti Slovinsku zohral prvýkrát vôbec v drese reprezentácie počas tohto leta, ale v jeho hre bolo vidné, že zranenie vplývalo na formu.
Inak, kvôli zraneniam boli z kádra vyradení aj krídelník Alen Smailagić a nová posila Maccabi Uroš Trifunović.
Pred konečným zoznam je tíme stále 15 hráčov a traja ešte budú preškrtnutí. Sú to: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Nikola Topić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Dejan Davidovac, Balša Koprivica a Tristan Vukčević.
Takže, čakáme na nedeľu a zverejnenie konečného zoznamu, potom odchod našich do Rigy a následne aj začiatok majstrovstiev.
Titul obhajuje Španielsko, ktoré v roku 2022 vo finále porazilo Francúzsko a naši, ako sme spomenuli, nečakane vypadli v osemfinále.
Zlato čakáme príliš dlho – od majstrovstiev sveta v roku 2002, keď sa Juhoslávia s Bodirogom a Stojakovićom stala šampiónom sveta.