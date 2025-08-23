Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vo vláde Srbska Dragan Glamočić je od včera na úradnej návšteve v Slovinsku, kde je Srbsko partnerskou krajinou na 63. Medzinárodnom veľtrhu poľnohospodárstva a potravy – AGRA, ktorý sa koná v Gornjej Radgone.
Minister Glamočić účinkoval v predstavovaní národného stánku Srbska, na ktorom sa promujú najlepšie výrobky srbského poľnohospodárstva.
Pred odchodom do Slovinska Glamočić vyhlásil, že predstavenie Srbska na tomto veľtrhu znamená silný podnet pre srbských poľnohospodárov a že je toto príležitosť, aby Srbsko ukázalo silu agráru, kvalitu výrobkov a bohatú tradíciu, ale aj aby sa otvorili nové kanály spolupráce s partnermi zo Slovinska a Európy.