Leto pre členov detského folklórneho súboru Hruštička sa nesie v znamení cestovania, vystúpení a medzinárodných spoluprác.
Po úspešných domácich vystúpeniach, ako aj zájazde na Slovensko presnejšie na Detvu a do Zvolena, súbor sa v auguste predstaví až v dvoch krajinách.
Už začiatkom augusta sa členovia Hruštičky zúčastnili Medzinárodného folklórneho festivalu Balkan Folk Fest, ktorý sa konal v prímorskom meste Zlaté piesky v Bulharsku.
Súbor sa počas festivalu predstavil aj na veľkej scéne v meste Varna, čo bol pre deti výnimočný zážitok a zároveň významná prezentácia našej kultúry v zahraničí.
Už budúci týždeň, čiže v dňoch posledného augustového víkendu, stredná skupina súboru pobudne v Chorvátsku, v Iloku, kde ich čaká pokračovanie medzinárodnej spolupráce s miestnym folklórnym súborom.
V rámci kultúrneho podujatia Iločko ljeto, zameraného na Slovákov žijúcich v tejto oblasti, Hruštička vystúpi na festivale a zároveň sa predstaví celovečerným programom.
„Tieto významné zájazdy by neboli možné bez podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obce Kovačica, Pokrajinského sekretariátu, ako aj obetavých rodičov našich detí, ktorým patrí veľká vďaka,“ hovorí vedúci DFS Hruštička Željko Suchánek.
Hruštička sa aj naďalej snaží s hrdosťou reprezentovať Kovačicu, slovenský folklór a kultúru, a to nielen doma, ale aj za hranicami Srbska.