325 – v Nikei je ukončený Prvý vaseljenski cirkevný sabor, ktorý zvolal rímsky cisár Konštantín Veľký.
1530 – narodil sa prvý ruský cár Ivan IV. Hrozný.
1609 – Galileo Galilei predstavil svoj prvý teleskop.
1744 – narodil sa predstaviteľ nemeckej osvieteneckej filozofie Johann Gottfried von Herder.
1867 – zomrel britský fyzik a chemik Michael Faraday, ktorý zaviedol pojem elektrického a magnetického poľa a siločiar.
1900 – Zomrel nemecký filozof Friedrich Nietzsche, ktorý výrazne ovplyvnil vývoj filozofie 19. a 20. storočia.
1906 – zomrel srbský spisovateľ Stevan Sremac.
1918 – narodil sa americký hudobný skladateľ a dirigent Leonard Bernstein, autor muzikálu West Side Story. Preslávil sa však aj prezentovaním a popularizáciou klasickej hudby pre široké vrstvy obyvateľstva. Jeho tvorba sa vyznačovala syntézou klasických postupov s džezom, ale aj s populárnou hudbou.
1981 – na doživotný trest väzenia odsúdili v americkom New Yorku Marka Chapmana, ktorý zavraždil speváka skupiny The Beatles Johna Lennona.
1991 – Bielorusko vyhlásilo nezávislosť od SSSR.
2012 – zomrel bývalý americký astronaut Neil Armstrong, prvý človek na Mesiaci.
2021 – zomrel srbský herec Milan Lane Gutović.