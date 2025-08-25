V susednom Rumunsku vyvrcholila ešte jedna zaujímavá športová súťaž podľa našich štandardov, pomerov a záujmov. V meste Oradea sa do nedele totiž hrali U18 vodnopólové majstrovstvá Európy, čiže šampionát Starého kontinentu hráčov vo veku do 18 rokov. Naša reprezentácia na tomto turnaji získala striebornú medailu. Nakoniec je dosiahnutý veľký úspech – naši vystúpili vo finále, ale ako sa turnaj začal a aký mal pre náš tím priebeh, málokto mohol očakávať, že Srbsko bude hrať v zápase, ktorý rozhodoval o titule.
Naši totiž turnaj otvorili katastrofálne.
V základnej skupine zažili všetky tri prehry, museli nastúpiť v osemfinále, čiže v dodatočnom dueli v eliminačných kolách, ale práve v tej fáze sa rozohrali a dostali sa až do finále, v ktorom napokon podľahli Čiernej Hore a prehrali výsledkom 13 : 9.
Naši totiž hrali v skupine B a v nej zažili príliš ťažké porážky proti Čiernej Hore (teda na turnaji sme sa dvakrát stretli so susedmi), potom proti Španielsku a napokon aj proti Chorvátsku.
Z posledného miesta naši postúpili do osemfinále.
V eliminačných kolách Srbsko začalo vyhrávať
Systém súťaže je taký, že v skupinách A a B hrajú elitné selekcie. Z nich dve najlepšie postúpili priamo do štvrťfinále a celky z pozícií tri a štyri zohrali play-off proti dvom najlepším zo skupín C a D. Tak sa stalo, že v osemfinále naši narazili na Maltu a prekonali ju výsledkom 18 : 13.
Inak, z menej kvalitných skupín C a D do štvrťfinále postúpil len jeden tím. Bolo to Francúzsko, ktoré prekonalo Holandsko, ale vo štvrťfinále neuspelo proti neskoršiemu, ako sa ukázalo, majstrovi – Čiernej Hore.
Po prvom triumfe na podujatí v stretnutí s Maltou Srbsko vo štvrťfinále nastúpilo proti víťazovi skupiny A Maďarsku a nečakane vyhralo 14 : 13. Tak sa dostalo do semifinále a do boja o medaily.
Ani tam sa naši nezastavili a aj v semifinále dosiahli triumf – tentoraz to bolo proti Grécku, keď Srbsko asi zohralo aj najlepší zápas na podujatí a vyhralo 20 : 14.
Vo finále v nedeľu večer bol rivalom Čierna Hora, ktorá, ako sme už spomenuli, bola proti Srbsku lepšia už na začiatku turnaja.
Predsa, našim sa nepodarilo revanšovať – rozhodujúce boli druhá a tretia štvrtina, v ktorých Čierna Hora získala až šesťgólový náskok, takže v poslednej časti naši nemali ani kapacitu, ani kvalitu také manko dohnať.
Nakoniec sa teda zlatom ovenčili Čiernohorci, pre ktorých je to už tretí titul na U18 majstrovstvách Európy. Z druhej strany Srbsko získalo šieste striebro, zároveň druhé za sebou, lebo sme vo finále podľahli aj Grécku na predchádzajúcom podujatí pred dvomi rokmi.
Bronz získali tentoraz Gréci, keď porazili Talianov výsledkom 12 : 11.
Na posledných dvoch pozíciách zakotvili Gruzínsko a Ukrajina. Tieto dve selekcie vypadli z najvyššej triedy juniorských majstrovstiev Európy a na podujatí v roku 2027 vystúpia v Divízii I.
V elitnej triede ich vystriedajú Izrael a Belgicko, čiže dve najlepšie selekcie z majstrovstiev Európy tohtoročnej Divízie I, ktoré sa hrali v Portugalsku v rovnakom termíne ako aj turnaj v Rumunsku.