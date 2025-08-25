Na Fruškej hore sa nachádza 16 umelých jazier. Z toho počtu bolo 13 plánovite postavených akumulácií na účely zavlažovania a na zabránenie záplav orných povrchov. Väčšina jazier sa používa, vhodná je na športový rybolov a láka milovníkov prírody.
Jazero Bruje je umiestnené severozápadne od Erdevíka, na východe smerom do Ľuby. Vzniklo v 80. rokoch minulého storočia pre potreby zásobovania vodou blízkej vinárne, prehrádzaním potoka Banja, bránou v dĺžke 270 a výške 13 metrov. Dnes jazero nemá viac tento účel a predstavuje ideálne miesto na oddych, kúpačku a chytanie rýb. Šírka jazera vynáša 300 metrov a je rozlohy okolo 17 hektárov.
Jazero je bohaté na ryby a možno tam vidieť aj labute, kačice, bociany. Samotná pláž je malá, ale vedľa nej sú stromy, ktoré robia bohatý tieň v letnom období. Jazero Bruje je ideálnym miesto i na vidiecku turistiku. Počas našej návštevy tam bolo hodne výletníkov a ľudí, ktorí si v horúci deň našli záchranu v občerstvení sa vo vode.
Moharač bolo ďalším jazerom, ktoré sme navštívili. Nachádza sa severovýchodne od Erdevíka. Spolu s jazerom Bruje predstavuje skutočne malé bohatstvo tejto sriemskej dediny a samotnej Fruškej hory. Rozloha jazera je okolo 60 hektárov a vystavané je z viacerých príčin, hlavne sa používalo na ochranu okolitých obrábateľných plôch a prívalových povodní. Dnes jazero Moharač má rekreačnú úlohu a predstavuje aj veľký turistický potenciál. Obkolesené je prírodou, vtákmi a zvieratami.
Zdroj: Turizam Srbije