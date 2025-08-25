Národná banka Srbska nariadila bankám, ktoré klientom poskytujú spotrebiteľské a hotovostné úvery v dinároch, ako aj hypotekárne úvery, aby do 15. septembra aktualizovali svoje ponuky tak, aby zamestnancom a dôchodcom s pravidelným mesačným príjmom do 100 000 dinárov ponúkli úverové produkty za výhodnejších podmienok.
Guvernérka Národnej banky Srbska Jorgovanka Tabakovićová vyhlásila pri príležitosti prijatia nových opatrení, že ich cieľom je uľahčiť život občanov a podnikanie hospodárstva.
Uvedené úverové produkty za výhodnejších podmienok budú zverejnené ako osobitná ponuka bánk na ich internetových stránkach a týmito opatreniami sa umožní výhodnejšie zadlžovanie pre viac ako 50 percent zamestnancov a najväčší počet dôchodcov, uvádza sa v oznámení.
Tieto produkty zahŕňajú: dinárové spotrebiteľské a hotovostné úvery do výšky 1 000 000 dinárov, dinárové úvery na refinancovanie hotovostných a spotrebiteľských úverov v tej istej banke bez obmedzenia sumy.
Produkty zahŕňajú aj osobitné hotovostné úvery do 1 000 000 dinárov a refinančné úvery poskytované dôchodcom so zahrnutým životným poistením.
Medzi produkty s výhodnejšími podmienkami sa budú zaraďovať aj hypotekárne úvery určené na kúpu prvej nehnuteľnosti na bývanie.
Národná banka Srbska uvádza, že očakáva, že nominálne úrokové sadzby na hotovostné a spotrebiteľské úvery, ako aj na refinančné úvery týchto úverov, budú o tri percentuálne body nižšie (s dolnou hranicou úrokovej sadzby do 7,5 %) v porovnaní s priemernými úrokovými sadzbami, za ktoré banky poskytovali tento druh úverov v júli 2025.