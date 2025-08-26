1740 – narodil sa francúzsky priekopník lietania na balónoch a vynálezca Joseph Michel De Montgolfier, ktorý spolu s bratom Jacquom Étiennom skonštruoval balón zlepený z papiera a plnený teplým vzduchom.
1743 – narodil sa francúzsky chemik, akademik, zakladateľ termochémie a kalorimetrie Antoine Laurent de Lavoisier, priekopník modernej chémie ako exaktnej vedy založenej na presnom vážení a meraní. Popravili ho 8. 5. 1794.
1789 – francúzske Národné zhromaždenie prijalo Deklaráciu ľudských a občianskych práv.
1873 – narodil sa americký fyzik, elektrotechnik, vynálezca zosilňovacej elektrónky a prvého elektrónového vysielača Lee de Forest, priekopník zvukového filmu a zakladateľ rozhlasovej techniky.
1910 – narodila sa (niektoré zdroje uvádzajú ako deň narodenia aj 27. august) rádová sestra a katolícka misionárka albánskeho pôvodu Matka Tereza, laureátka Nobelovej ceny za mier (1979) a zakladateľka rádu Misionárok lásky.
1920 – ratifikáciou 19. dodatku k americkej ústave získali ženy v USA všeobecné volebné právo.
1945 – uskutočnilo sa tretie zasadnutie AVNOJ-a v Belehrade, kde sa potvrdili rozhodnutia prijaté na zasadnutí AVNOJ-a v Jajci roku 1943 a bolo prijaté odporúčania zo spojeneckej konferencie na Jalte.
1978 – Sigmund Jähn sa ako prvý kozmonaut Nemeckej demokratickej republiky (NDR) zúčastnil na kozmickom lete Sojuz 31.
1980 – narodil sa americký filmový herec Macaulay Culkin, ktorý sa ako dieťa preslávil vďaka sérii filmov Sám doma.
1981 – americká sonda Voyager 2 sa po štvorročnom lete priblížila k Saturnu a vyslala na Zem farebné televízne zábery jeho prstencov.
1989 – zomrel americký prozaik Irving Stone, známy svojimi biografickými románmi ako napríklad Smäd po živote.
1993 – ruský prezident Boris Jeľcin podpísal dohodu o priateľstve s Českou republikou po odsúdení invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968.