Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s osobitným predstaviteľom Európskej únie pre dialóg Belehradu a Prištiny Petrom Sørensenom, ktorý bol upriamený na možnosti pokračovania dialógu s Prištinou, so sprostredkovaním EÚ, ako aj na výzvy týkajúce sa postavenia srbského národa na Kosove a Metóchii.
Vučić poukázal, že je veľmi dôležité, aby sa dialóg vrátil na začiatočné princípy, na ktorých bol aj založený, predovšetkým na záväzok vytvorenia Spoločnosti srbských obcí, ako aj ochranu práv našich občanov na Kosove a Metóchii.