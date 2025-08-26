Z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí upozorňujú žiadateľov o dotácie na rok 2026, že s blížiacim sa termínom výzvy žiadajú včasnú registráciu alebo aktualizáciu profilu v Dotačnom informačnom systéme (DIS).
Noví žiadatelia sa môžu registrovať na stránke: https://dotacie.uszz1.sk/register.
Existujúci žiadatelia si musia skontrolovať a doplniť svoj profil podľa požiadaviek DIS.
Upozorňujú, že žiadateľ môže mať vytvorený iba jeden profil.
Podrobné pokyny možno nájsť v ozname na stránke ÚSŽZ: https://www.uszz.sk/oznam-o-aktualizacii-profilov…/