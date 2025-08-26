Ministerka vnútorného a zahraničného obchodu Jagoda Lazarevićová oznámila, že 27. augusta 2025 sa uskutoční nový rozhovor so zástupcami obchodných reťazcov. Na predchádzajúcom stretnutí s ministrom financií Sinišom Malim sa hovorilo o ekonomických opatreniach, ktorých cieľom je zlepšenie životnej úrovne občanov a najmä o obmedzení obchodných marží.
Lazarevićová zdôraznila, že nejde o reštriktívnu ekonomiku, ale o krok na ochranu obyvateľov v podmienkach, keď je obchod koncentrovaný v rukách malého počtu subjektov.
Doplnkové rokovanie má priniesť konštruktívny dialóg, pričom štát predstaví svoje ciele a obchodníci dostanú priestor na vyjadrenie svojich stanovísk. Obmedzenie marží bude na úrovni 20 % a rabatov do 10 %. Nariadenie vstupuje do platnosti 1. septembra a bude trvať šesť mesiacov s možnosťou predĺženia. Obchodníci budú musieť dovtedy upraviť ceny na regáloch, inak sa na pokladnici uplatnia správne ceny. Zároveň budú povinní predkladať cenníky na kontrolné dátumy, aby štát mohol sledovať vývoj cien.