Vďaka ochote organizátorov seminára Píšeš? Píšem a všetkých ochotníkov, ktorí podporili túto iniciatívu, bol Miroslavovi Ďurovkovi z Kysáča dnes odovzdaný šek v hodnote 157 410 dinárov.
K tejto ušľachtilej akcii sa pridal aj Kolektív kreatívnych amatérov Kokram, ktorým sa podarilo vyzbierať ďalšie finančné prostriedky. Spolu tak bolo Miroslavovi odovzdaných 185 370 dinárov.
Humanitárny charakter si zachová aj ďalší, v poradí už 15. ročník seminára, ktorý sa uskutoční na budúci rok. Organizátori zdôrazňujú, že prostredníctvom kreativity a tvorby sa dá nielen rozvíjať umelecký talent, ale aj podať nápomocná ruka tým, ktorí to najviac potrebujú.