1541 – sultán Sulejman II. dobyl Budín a anektoval Uhorsko, ktoré bolo do roku 1686 Budínským pašalíkom.
1576 – zomrel svetoznámy taliansky renesančný maliar Tizian.
1689 – Čína a Rusko podpísali zmluvu, na základe ktorej sa rieka Amur stala hranicou medzi oboma krajinami.
1740 – narodil sa francúzsky vynálezca Joseph Michel Mongolfier, ktorý so svojím bratom Jacquesom Etiennom v roku 1783 skonštruoval prvý vzduchový balón naplnený ohriatym vzduchom.
1770 – narodil sa vrcholný predstaviteľ nemeckej klasickej idealistickej filozofie Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
1895 – v Bratislave začala premávať prvá električka.
1878 – americký vynálezca a konštruktér Christopher Latham Sholes získal patent na svoj vynález písacieho stroja.
1916 – Rumunsko vypovedalo vojnu Rakúsko-Uhorsku.
1928 – pätnásť štátov, vrátane ČSR, podpísalo v Paríži Briandov-Kellogov pakt o zrieknutí sa vojny.
1991 – Moldavsko vyhlásilo nezávislosť od Sovietskeho zväzu.
2003 – Mars sa priblížil k planéte Zem najviac za posledných 60 000 rokov.
2008 – demokratický senátor Barack Obama sa stal vôbec prvým Afroameričanom nominovaným niektorou z hlavných amerických politických strán na funkciu prezidenta USA.
2019 – na hraniciach Srbska a Severného Macedónska bol otvorený integrovaný priechod Preševo – Tabanovce, čo znamená spoločnú kontrolu.