VKP Vodovod a kanalizácia Stará Pazova oboznamuje občanov, že od utorka 26. augusta do prevádzky dali nové studne v Novej Pazove na lepšie a kvalitnejšie zásobovanie s vodou. V dôsledku tohto procesu sa môže vyskytnúť aj dočasné rozmazanie vody v inštalatérskych potrubiach.
Vlani sú vystavené tri studne: dve v Novej Pazove a jedna vo Vojke. Týmto sú zväčšené kapacity zásobovania vodou v týchto dedinách. Prednedávnom je ukončený tender pre ešte dve studne, a to v Starých Bánovciach a v Starej Pazove. Po ukončení prác bude vyriešený problém zásobovania vodou aj v období veľkej suchoty.