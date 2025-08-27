Naša krajina v aktuálnej sezóne v Lige majstrov predstaviteľa mať nebude. Presnejšie, mala ho, ale po odvetnom stretnutí v play-off kvalifikačnom kole je šampión Srbska Crvena zvezda eliminovaný, a tak sa v elitnej UEFA súťaži tentoraz v ligovej fáze bude hrať bez nášho predstaviteľa.
Crvena zvezda je totiž eliminovaná proti cyperskému Pafosu potom, ako v odvetnom stretnutí v utorok zohrala 1 : 1 a pre prehru v Belehrade pred týždňom výsledkom 1 : 2 na európskej scéne v sezóne 2025/2026 pokračovať bude v ligovej fáze Európskej ligy, čiže v druhej súťaži podľa kvality.
Športová verejnosť v našej krajine je s veľkým právom rozčarovaná z vydania nášho majstra v dvojzápase so šampiónom Cypru, lebo Crvena zvezda fakticky v dvoch zápasoch neukázala nič.
Nemožno hovoriť o žiadnej iniciatíve v ani jednom zápase, dokonca ani v momentoch, keď cyperský predstaviteľ hral defenzívne a snažil sa spomaliť tempo hry. Akcie boli bez základnej myšlienky, bez kreativity a čo je najhoršie – vyzeralo to ako bez vôle.
Znovu otázka – aké je opodstatnenie privádzania futbalových hviezd (aspoň na naše pomery), keď ani nehrajú a vyzerajú, ako by vôbec neboli vo forme? V čom je logika privádzania 36-ročného Marka Arnautovića, ktorý od príchodu takmer ani nehral a aj na Cypre, keď do hry vošiel, nič neukázal?
A čo len povedať o posilách, akou je Shavy Babicka, alebo čo povedať o angažmáne Aleksandra Kataia, ktorý ktovie prečo ešte stále figuruje ako futbalista nášho šampióna?
Mnoho je otázok, ktoré sa nastoľujú s plným právom, lebo – ako naznačujú údaje – na začiatku tejto sezóny bolo investovaných najviac prostriedkov do posíl a výsledok ich príchodu je eliminovanie z Ligy majstrov.
Belehradčania pokračujú v Európskej lige
Tak, ako sme spomenuli, Crvena zvezda pokračovať na jeseň bude v ligovej fáze Európskej ligy, v ktorej sú rovnaké pravidlá ako v Lige majstrov – vyžrebovaných bude osem kôl. Prvé bude na programe v druhej polovici septembra a ligová časť sa skončí v januári budúceho roka.
Už teraz je známe, že Crvena zvezda pri losovaní zápasov ligovej fázy bude v druhej výkonnostnej skupine, čiže v druhom tzv. klobúku. S koeficientom 44,00 je náš predstaviteľ ďaleko od prvej výkonnostnej skupiny a zároveň je bezpečný v druhej, lebo ho celky s nižším koeficientom nemôžu dohoniť.
Zoznam účastníkov Európskej ligy zatiaľ nie je kompletný a známi sú dvadsiati účastníci z celkového počtu 36. Zoznam bude plný po odvetných zápasoch play-off kola kvalifikácie Ligy majstrov, ktoré sú na programe aj dnes, ale aj po štvrtkových odvetných dueloch play-off kola kvalifikácie EL.
Tak či onak, Crvena zvezda je náš jediný predstaviteľ v Európe počas jesene. Partizan, Radnički 1923 Kragujevac a Novi Pazar boli eliminovaní ešte skôr, takže je jasné, že náš klubový futbal je aj tentoraz na okraji európskych líg podľa kvality.
Veľký úspech dosiahol nórsky predstaviteľ Bodø/Glimt – celok, ktorý už niekoľko rokov posúva svoje možnosti, minuloročný semifinalista Európskej ligy si konečne zahrá v Lige majstrov.
Tentoraz im to vyšlo v dvojzápase s rakúskym mužstvom Sturm Graz a je skutočne potešujúce, že klub z nórskeho mestečka, ktoré má okolo 40-tisíc obyvateľov, zohrá zápasy s niektorými z najväčších klubov Európy. Nie je to však náhoda, lebo sa v Nórsku pracuje systematicky a – ako sme spomenuli – Bodø/Glimt v minulej sezóne hral v semifinále Európskej ligy a v sezóne 2021/2022 aj vo štvrťfinále Konferenčnej ligy.
Taktiež sa do Ligy majstrov prebojoval aj kazašský Kairat, ktorý po rozstrele zo značky pokutového kopu eliminoval škótsky Celtic. Blízko je aj azerbajdžanský Qarabağ, ktorý na odvetný duel na domácej pôde s maďarským Ferencvárosom čaká s náskokom 3 : 1.