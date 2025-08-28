430 – zomrel Aurelius Augustinus, známy ako svätý Augustín, biskup v rímskej severnej Afrike.
1619 – Ferdinand II. bol zvolený za rímskonemeckého cisára.
1645 – zomrel holandský právnik, spisovateľ a humanista Huig de Groot, známy ako Hugo Grotius, zakladateľ vedy o medzinárodnom práve.
1749 – narodil sa nemecký básnik, prozaik, dramatik, prírodovedec, filozof Johann Wolfgang von Goethe.
1877 – narodil sa britský výrobca motorov a letec Charles Stewart Rolls, ktorý v spolupráci s Henrym Royceom založil slávnu firmu na výrobu luxusných automobilov.
1916 – Taliansko vyhlásilo vojnu Nemecku.
1949 – vo Zvolene vzniklo Stredoslovenské oblastné divadlo, ktoré bolo predchodcom dnešného Divadla J. G. Tajovského.
1996 – londýnsky súd oficiálne vyhlásil manželstvo britského následníka trónu princa Charlesa s princeznou Dianou za rozvedené.
2013 – príchodom poslednej skupiny etiópskych Židov do Izraela sa skončila niekoľko desaťročí trvajúca kampaň presídľovania členov tejto starobylej komunity do židovského štátu.