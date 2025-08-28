Uplynulú sobotu svoj sladký deň, a to 5. Tortiádu mali Laliťania. Čitateľom Hlasu ľudu ho pripomína už titulná strana najnovšieho čísla nášho týždenníka.
Po upútavkách na niektoré príspevky v rubrikách a editoriáli k 1. septembru, ktorý znovu otvára školské brány, nasleduje pravidelný týždenný prehľad aktivít a prejavov prezidenta Srbska Aleksandra Vučića. Zo štátnej úrovne je i informácia o výhodnejších úverových podmienkach pre občanov s príjmom do 100-tisíc dinárov a riport z medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu Agra v Gornej Radgone, kde Srbsko bolo partnerskou krajinou.
Rubriku Naše dediny, logicky, otvára obsažný riport z 5. Tortiády v Laliti. Je tu i novinársky pohľad na 4. Rezancovú zábavu v Kysáči, prehľad turistickej ponuky Erdevíka, rozhovor s pazovským včelárom. Z archívnych dokumentov sú tu spracované dejiny Evanjelického hlásnika i život a dielo ďalšej znamenitej osobnosti vojvodinských Slovákov – Dr. Daniela Dudka. Najmladší spolupracovníci Hlasu ľudu nakreslili krásne prázdninové výkresy do Detského kútika.
V magazínovej prílohe Mozaika si čitatelia nájdu spomienku na učiteľa, farára, publicistu a prozaika Félixa Kutlíka, tiež ďalšie pokračovania seriálov: Drobničky k 280. výročiu osídlenia Petrovca a 100 rokov futbalu v Laliti, ako i nové úryvky z knihy Vladimíra Farkaša Ja som ňi sťato. Ani v tomto vydaní prílohy Mozaika nechýbajú rady, nápady a recepty.
Do rubriky Kultúra sú zaradené obsiahle riporty z Hontianskej parády v Hrušove, kde uplynulý víkend účastníkmi boli i členovia SKUS Pivnica, a z týždňového seminára tvorivého dramatického písania Píšeš? Píšem! v Kovačici. Malí divadelníci zo selenčskej základnej školy s učiteľkami – víťazi tohtoročnej detskej divadelnej prehliadky 3 x Ď – absolvovali svoj darček: pobyt na Letnej škole divadla a tvorivej dramatiky v Mýte pod Ďumbierom na Slovensku. Tvorivý august mali aj naši výtvarníci: akademickí maliari boli na Medzinárodnom slovenskom výtvarnom tábore vo Veľkom Bánhedeši, v Maďarsku, ľudoví maliari na sprievodnej akcii folklórneho festivalu na Slovensku. Vo výklade nových kníh je sprístupnený ďalší slovenský knižný titul.
V športovej rubrike si na svoje prídu milovníci futbalu, lebo sa rozbiehajú kolá jesenných majstrovstiev. Novinka prichádza z Pivnice, kde dievčatá zo Slávie majú vlastný futbalový tím. Na predposlednej strane sú riporty zo súťaží v športovom rybolove: z Feeder ligy Srbska, kde sa petrovskí športoví rybári stali majstrami, a z rybárskeho kempu pre deti pri Tamiši. Na poslednej strane Hlasu ľudu je fotografia mužstva MOMS Pivnica, ktoré na tohtoročnom Matičnom turnaji v Pivnici obsadilo 3. miesto.