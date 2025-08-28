„Prosíme všetkých humánnych ľudí vo veku od 18 do 65 rokov, ktorí sa cítia zdraví, aby prišli na túto akciu a darovali krv, pretože zásoby všetkých krvných skupín sú minimálne,“ odkazovali z Červeného kríža Báčsky Petrovec pred poslednou akciou dobrovoľného darovania krvi v Báčskom Petrovci.
Včera, v stredu 27. augusta bola v Báčskom Petrovci v priestoroch Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec predpoludním od 8. do 11. hodiny piata pravidelná akcia dobrovoľného darcovstva krvi.
Podľa údajov z Červeného kríža, akcie sa zúčastnilo 26 darcov krvi a všetci urobili humánny skutok a darovali krv, z toho bolo 7 žien a traja dobrovoľní darcovia darovali krv prvýkrát.
Najbližšia akcia dobrovoľného darcovstva krvi v tejto obci bude už v utorok 2. septembra od 8. do 10. v priestoroch Miestneho spoločenstva Kulpín a v pokračovaní toho istého dňa od 10.30 do 12.30 v Dome kultúry Maglić.
Ďalšia akcia dobrovoľného darcovstva krvi v Báčskom Petrovci sa uskutoční 26. novembra v priestoroch Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec. Bude to šiesta a zároveň posledná akcia tohto roku v Petrovci.