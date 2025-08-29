Už tradične koncom augusta staropazovská lokálna samospráva odmeňuje najúspešnejších žiakov všetkých základných a stredných škôl z územia obce.
Včera napoludnie sa v tamojšej divadelnej sále konalo slávnostné prijatie pre najúspešnejších žiakov, ich mentorov, najúspešnejších osvetových pracovníkov, resp. zamestnancov z predškolských ustanovizní v uplynulom školskom roku 2024/25.
Ďakovné listiny, knižné a peňažné odmeny žiakom a osvetovým pracovníkom udelili Vladimir Jovanović, zástupca predsedu Obce Stará Pazova, ktorý sa aj prihovoril, a Ivana Nenadićová, náčelníčka Oddelenia pre spoločenské činnosti Obce Stará Pazova.
V pozdravnom príhovore Vladimir Jovanović okrem iného povedal: „Ako obec sme veľmi hrdí, že môžeme hodnotiť a odmeniť úsilie a prácu každého z vás. Tieto úspechy nás posmeľujú a dávajú novú silu, že sme ako lokálna samospráva na dobrej ceste. Úspechy všetkých odmenených zaväzujú, aby sa aj naďalej usilovali a snažili sa dosiahnuť nové ciele, lebo vzdelávanie je kľúčom k úspechu každého spoločenstva.“
Odmeny v kategóriách súťaží podľa pravidiel Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja udelili žiakom generácie, nositeľom Vukovho diplomu (úhrnne 59), žiakom, ktorí obsadili prvé tri miesta na medzinárodných, republikových, pokrajinských a obvodných súťaženiach (183). Na slávnosti odmenili aj 58 mentorov. Odmeny udelili aj najúspešnejším učiteľom základných a stredných škôl a zamestnancom predškolských ustanovizní (14) na základe Učiteľskej rady, respektíve Rady predškolských ustanovizní. Zo ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove za najúspešnejšiu učiteľku v uplynulom školskom roku vyhlásili Annu Poliovkovú.
Za najlepšiu riaditeľku tentoraz na návrh Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl zvolili Tanju Todorovićovú zo staropazovskej Základnej a strednej školy Antona Skalu. Obec na tieto účely vyčlenila značné prostriedky – vyše 3 milióny dinárov, a tým sa vlastne najúspešnejším žiakom a ich učiteľom chcela poďakovať za ich prácu a vynaložené úsilie, tiež afirmáciu prostredia, z ktorého prichádzajú.