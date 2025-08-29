V organizácii Obecného Združenia penzistov Báčsky Petrovec v stredu 27. augusta sa uskutočnilo tradičné posedenie pri Dunaji, v ktorom participovali členovia zo všetkých miestnych organizácií penzistov z územia Obce Báčsky Petrovec.
„Bolo nám pekne v príjemnej atmosfére, taktiež i v peknom objekte na chýrečnej Tikvare v Báčskej Palanke. Príjemne sme sa pobavili pri chutnej rybe, peknej hudbe a rozhovore,“ vyjadrili sa petrovskí penzisti. K tomu pridali aj údaj, že z Miestnej organizácie penzistov z Báčskeho Petrovca sa výletu a družby zúčastnilo 45 členov.
Na zaver sa všetci spolu i vyfotografovali, aby mali krásnu pamiatku na toto výnimočne posedenie.