Už dokopy dvanásť rokov pred novým školským rokom z iniciatívy Matice slovenskej v Srbsku a za pomoci rozpočtu Slovenskej republiky a prostredníctvom grantu v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa zadovažujú tašky a učebné pomôcky pre prvákov, ktorí sa zapisujú do slovenských tried na území Srbska.
Tak je tomu i tohto augusta a pre všetkých 239 prvákov zapísaných do prvého ročníka slovenských tried v Srbsku zadovážili učebné pomôcky.
V matičnom ústredí v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci sa včera zoskupili buď riaditelia alebo iní predstavitelia jednotlivých škôl zo slovenských prostredí, kde sa stretli a pohovorili si s matičným vedením.
Zoskupených pedagógov privítal predseda Matice slovenskej v Srbsku Juraj Červenák a ospravedlnil absenciu veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade, s ktorým bol dohovor, že sa zúčastní podujatia.
V Štefánikovej sieni v matičnom ústredí bolo mnoho balíkov a káps, ktoré pracovníčky Matice pripravili pre jednotlivé školy podľa vopred oznámených údajov z jednotlivých prostredí. Tieto balíky učebných pomôcok, ktoré sa dostanú na začiatku nového školského roka tohtoročným prvákom v slovenských oddeleniach, obsahujú tašku, zošity, písacie a kresliace potreby, bloky, peračník, trojuholník, pravítko…
Tie balíky zaplnili polovicu miestnosti, v ktorej matičiari zvyčajne zasadajú, a boli roztriedené a zoskupené podľa dedín. Na pracovnom stole, ako to zvyknú robievať, boli ukážkové balíky pre chlapcov a pre dievčatá.
V mene Matice potom predseda Juraj Červenák s podpredsedníčkou Jarmilou Pálenkášovou za asistencie predsedníčky matičnej Osvetovej komisie Tatiany Naďovej symbolicky odovzdali tašky predstaviteľom jednotlivých prostredí, ktorí podpísali aj preberací list.
Na záver Jarmila Pálenkášová v príhovore sprítomnila, ako k tomuto činu zadovažovania učebných pomôcok pred dvanástimi rokmi vlastne prišlo a ako sa i týmto činnom upevňuje národnostné povedomie a zdôraznila, že rodičia nepomáhajú deťom, keď ich zapíšu do srbských tried, že im tak bude ľahšie, lebo vedci už dávno zistili, že tie deti, ktoré ovládajú materčinu, ľahšie zdolajú aj iné jazyky.
V porovnaní s údajmi spred desiatich rokov, počet prvákov v slovenských triedach v Srbsku rázne klesol a teraz ich je v porovnaní s tým obdobím o sto žiakov menej. Aspoň trochu uspokojivý údaj v tomto je, že vzhľadom na predchádzajúci rok, takýchto slovenských prvákov zostalo na rovnakej počtovej úrovni, ale varíruje v jednotlivých prostrediach, v niektorom ten počet vzrastá, v inom zase klesá.
V novom školskom roku 2025/2026 pomoc zo Slovenskej republiky bude odovzdaná rodičom a žiakom v slovenských triedach v týchto prostrediach: Padina (53: 23 dievčat – 30 chlapcov), Báčsky Petrovec (40: 25 – 15), Kovačica (33: 21 – 12), Kysáč (29: 14 – 15), Pivnica (17: 9 – 8), Selenča (17: 7 – 10), Hložany (15: 8 – 7), Stará Pazova (12: 5 – 7), Kulpín (11: 6 – 5), Jánošík (4: 1 – 3), Lug (3: 2 – 1), Aradáč (2: 2 – 0), Silbaš (1: 0 – 1), Biele Blato (1: 1– 0) a Laliť (1: 1 – 0). Je to spolu 239 žiakov, z čoho 114 chlapcov a 125 dievčat.
Na začiatku tento projekt štartoval ako finančná podpora Úradu premiéra Slovenskej republiky a neskôr pokračoval ako grantový projekt Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pomôcky už dvanásť rokov na začiatku každého nového školského roka bezplatne dostanú všetky deti základných škôl v Srbsku, ktoré sa zapísali do prvého ročníka tried so slovenským vyučovacím jazykom.