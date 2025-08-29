Od 1. októbra budú mať aj podnikatelia, malé a mikrofirmy v Srbsku možnosť uzavrieť zmluvu o garantovanom zásobovaní elektrickou energiou. V praxi to znamená, že elektrinu budú môcť nakupovať za rovnaké ceny ako domácnosti na regulovanom trhu, bez ohľadu na množstvo spotreby.
Týmto krokom spoločnosť Elektroprivreda Srbije otvára cestu k zníženiu nákladov na energiu pre podnikateľov a poskytuje im možnosť voľby medzi komerčným a regulovaným spôsobom zásobovania. Nové opatrenie má podporiť rozvoj malej ekonomiky a uľahčiť finančné podmienky pre podniky, ktoré sú dôležitou súčasťou hospodárstva krajiny.