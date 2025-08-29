Ministerstvo pre starostlivosť o rodinu a demografiu vlády Srbska dnes oznámilo, že sa začala výplata prostriedkov na základe zákona o uplatňovaní práv z Alimentačného fondu.
Vo vyhlásení sa uvádza, že ministerstvo na základe doručených žiadostí a potrebnej dokumentácie včera vydalo prvé rozhodnutie a finančné prostriedky zaplatilo na účet príjemcu, čím bola oficiálne vyplatená prvá suma z fondu určeného na dočasné výživné.
Ministerka pre starostlivosť o rodinu a demografiu Jelena Žarićová-Kovačevićová zdôraznila, že štát už nebude tolerovať nezodpovedných a nesvedomitých rodičov a že sa usiluje každému dieťaťu zabezpečiť bezpečné a zdravé detstvo.