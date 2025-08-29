Rovnako ako slávnostne vyprevadili maturantov staropazovského Gymnázia Branka Radičevića v júni v uplynulom školskom roku, tak slávnostne a nadšene prijali aj novú generáciu žiakov prvého ročníka v tejto strednej škole všeobecného typu.
Slávnosť sa konala včera na školskom dvore, ktorý bol pre túto príležitosť zvlášť vkusne ozdobený. Program sa začal štátnou hymnou v podaní školského chóru.
Úhrnne 112 žiakov a ich rodičov v novej výchovno-vzdelávacej ustanovizni privítala a mnoho úspechov v ďalšom školení zaželala Ľudmila Rakočevićová, riaditeľka školy. Po prvom vyvolávaní žiakov triedni profesori Dunja Gajinová, Nikolina Gagićová, Dejan Dabić a Jana Valentová v učebniach školy mali aj prvú rodičovskú poradu.
Počas letných prázdnin v budove gymnázia sa striedali početní majstri. Úspešne vykonali dôležité práce na vytváraní čím lepších podmienok v škole tak pre kolektív, ako aj samotných žiakov. Všetky učebne a miestnosti školy sú vybielené, vymenené sú inštalácie v kabinetoch informatiky… V poradí 108. generáciu pazovských gymnazistov na školskom dvore, kde sa premietala aj hudba, privítali žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka spolu s profesormi školy. A aby im tento deň dlho zostal v pamäti, vedenie školy sa postaralo i o malé darčeky. Žiačky prvých ročníkov dostali na uvítanie zrkadielka s odznakom školy, kým žiaci šiltovky, tiež s viditeľnými odznakmi Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove. Najmladší žiaci dostali aj identifikačné kartičky a príjemnú atmosféru dotvorili aj malé vlajky školy a balóny.
Podľa slov riaditeľky školy do ich výchovno-vzdelávacej ustanovizne prišla ďalšia skvelá generácia žiakov, ktorá má v priemere vyššiu známku než 4.6.