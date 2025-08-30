1483 – zomrel francúzsky kráľ Ľudovít XI., ktorý počas svojej vlády od roku 1461 ukončil zjednotenie Francúzska.
1797 – narodila sa britská spisovateľka Mary Shelleyová, autorka románu Frankenstein.
1831 – narodil sa srbský skladateľ Kornelije Stanković.
1852 – narodil sa holandský fyzikálny chemik Jacobus Henricus Van’t Hoff, prvý laureát Nobelovej ceny za chémiu (1901) za objav termodynamických zákonov chemickej rovnováhy a objav osmotického tlaku.
1873 – rakúsko-uhorská expedícia Juliusa Rittera von Payer a Karla Weyprechta objavila na výprave k Severnému pólu na lodi Admiral Tegetthoff dovtedy neznámu skupinu ostrovov v Severnom ľadovom oceáne. Pomenovali ju podľa panovníka Zemou Františka Jozefa.
1942 – srbského maliara Savu Šumanovićá zastrelili ustašovci v Sriemskej Mitrovici v druhej svetovej vojne.
1954 – narodil sa bieloruský prezident Alexander Lukašenko.
1972 – narodila sa americká herečka Cameron Diazová.
1995 – lietadlá NATO začali útok na vojenské pozície bosnianskych Srbov v Sarajeve.
2003 – zomrel americký herec Charles Bronson, predstaviteľ drsných, ale väčšinou spravodlivých mužov vo westernoch (napr. Vtedy na západe, Sedem statočných) a v akčných drámach (napr. Túžba zabiť).
2010 – zomrel francúzsky filmový režisér Alain Corneau, laureát prestížnej Ceny Reného Claira za celoživotné dielo z roku 2004.
2013 – zomrel írsky básnik, dramatik, spisovateľ a prekladateľ Seamus Heaney, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 1995.
2021 – USA dokončili stiahnutie vojenských jednotiek z Afganistanu, keďže posledné lietadlo s americkými vojakmi vzlietlo z kábulského letiska takmer dve desaťročia po ich prílete do tejto krajiny.