Od 1. októbra sa cena elektrickej energie pre domácnosti a malých odberateľov v Srbsku zvýši o 6,6 %, oznámila Agentúra pre energetiku Srbska (AERS) na základe návrhu spoločnosti EPS.
Toto zvýšenie je dôsledkom rastúcich nákladov na prístup k prenosnému a distribučnému systému. Súčasne bola znížená hranica medzi lacnejšou modrou a drahšou červenou tarifnou zónou – z pôvodných 1 600 kWh na 1 200 kWh mesačne, čo spôsobí ďalšie navýšenie účtov pre domácnosti s vyššou spotrebou.
Dopady sa však líšia podľa profilu spotreby: zatiaľ čo väčšina domácností pocíti len mierne zvýšenie, tí, čo prekročia nový prah (1 200 kWh), zaplatia výrazne viac, v závislosti od objemu spotreby. Napriek tomu AERS zdôraznil, že aj po tejto korekcii ostáva regulovaná cena jednou z najnižších v Európe.