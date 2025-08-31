Futbalový klub Slávia Pivnica tohto roku spravil dôležitý krok vpred – do svojej zostavy po prvý raz zaradil aj detský dievčenský futbalový tím. Futbal, ktorý je v Pivnici dlhodobo pevne zakorenený, tak získal novú dimenziu. Trénerskej funkcie sa ujala Monika Papová, ktorá je nielen hráčkou, ale aj odchovankyňou Slávie.
Myšlienka založenia tímu vznikla na začiatku roka. Viaceré dievčatá síce už predtým trénovali spolu s chlapcami, no nie vždy to bolo jednoduché – rozdiely vo fyzických predpokladoch či hernom štýle spôsobili, že niektoré dievčatá z klubu časom odišli. Práve preto tréner detí Ivan Kotiv oslovil Moniku Papovú, aby sa ujala vedenia novej skupiny. „Bolo to pre mňa veľkou cťou a využila som túto príležitosť. Ivanovi ďakujem aj za pravidelnú podporu a pomoc,“ uviedla trénerka.
Začiatky však neboli jednoduché. Na prvé tréningy chodili iba tri hráčky, no dnes má tím už 13 dievčat – dvanásť z Pivnice a jednu z Despotova. Veková kategória je široká, od 5 až po 15 rokov, preto trénerka plánuje hráčky v budúcnosti rozdeliť podľa veku. „Najdôležitejšie je, že dievčatá majú chuť, elán a radosť z hry. Každým tréningom napredujú,“ dodáva Papová.
Tréningy prebiehajú trikrát do týždňa na ihrisku FK Slávia. Trvajú hodinu a pol a ich obsahom sú cvičenia s loptou, hry, streľba na bránu, ale aj vzájomná interakcia a tímová spolupráca. Trénerka zdôrazňuje, že rovnako dôležitá ako futbalová technika sú aj motivácia a priateľská atmosféra.
Pre Moniku Papovú je táto úloha výnimočná aj preto, že ide o jej prvú skúsenosť s trénovaním detí. Sama pritom futbal hrá od deviatich rokov. Začínala práve v Pivnici, odkiaľ ako siedmačka prešla do novosadskej Vojvodiny, kde strávila štyri roky. Od roku 2024 pôsobí v ŽFK Moskva v Novom Sade a zároveň študuje na Fakulte športu a telesnej kultúry v Novom Sade. Jej cieľom je získať trénerskú licenciu a profesionálne sa venovať práci s mládežou.
„Mojím plánom je, aby sa odo mňa dievčatá naučili čo najviac, ale aby som sa aj ja učila od nich. Futbal je o spolupráci a prispôsobení sa jeden druhému. Verím, že už budúci rok sa zúčastníme prípravných sústredení a viacerých turnajov. Tento rok dievčatá nastúpia aspoň v obecnej lige, čo bude pre ne skvelá skúsenosť,“ vysvetľuje Papová.
Založenie dievčenského tímu v Pivnici je aj symbolicky významným krokom, keďže už o rok si dedina pripomenie sté výročie organizovaného futbalu. Práve nové generácie hráčov a hráčok sú zárukou, že futbal bude mať v Pivnici aj naďalej silnú tradíciu a široké zázemie.