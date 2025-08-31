Slávnostné otvorenie výstavy Ženský maliarsky rukopis kovačického insitného umenia – od ihly a nite po UNESCO bude v stredu 3. septembra o 13. hodine v Múzeu Vojvodiny v Novom Sade (Dunajská 35).
Na lepšie poznanie tohto kovačického fenoménu, ktorý sa dostal na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, pripravené sú i sprievodné akcie: odborný sprievod výstavou, prezentácia Abecedára o kovačickom insitnom umení pre najmladších, tvorivé dielne, premietanie filmu o tomto kovačickom umení a koštovka tradičných jedál a nápojov. Vedúci jednotlivých programových akcií zopakujú ich podľa potreby aj viackrát v ten deň.