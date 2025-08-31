Paralelne prebiehajú dve významné športové udalosti – vo Fínsku, Poľsku, Lotyšsku a na Cypre sa hrá basketbalový šampionát Európy v mužskej konkurencii a v ďalekom Thajsku súťažia volejbalistky na dámskych majstrovstvách sveta.
Keď ide o basketbal, pre tunajšiu verejnosť sú dôležité dve správy – Srbsko po troch zápasoch skupinovej fázy má maximálny výkon.
Po presvedčivom triumfe na štarte proti Estónsku, naši ťažšie než sa očakávalo prekonali aj Portugalsko a v sobotu aj solídne Lotyšsko, inak hostiteľskú krajinu.
Vydania v druhom a treťom kole boli stresovejšie pre fanúšikov, naši nejako neboli na úrovni na ktorej sa od nich očakáva, ale samozrejme že ak nakoniec dosiahneme úspech nikto si na tieto duely a ich priebeh hádam ani nebude spomínať.
Druhá a možno v tomto momente aj dôležitejšia správa je tá, že sú majstrovstvá skončené pre kapitána Bogdana Bogdanovića, ktorý sa v zápase s Portugalskom zranil.
Následné analýzy potvrdili, že je sval nohy serióznejšie zranený a jeden z našich najlepších hráčov a lídrov tejto generácie žiaľ v pokračovaní turnaja svoju pomoc nebude môcť poskytnúť. Je to príliš veľká trauma pre celý tím, ale ostatní basketbalisti, ktorí hrajú na Bogdanovej pozícii budú musieť kryť jeho absenciu.
Predovšetkým sa to vzťahuje na Gudurića, ale aj Marinkovića, naše ďalšie opcie v tíme.
Srbsko zápas štvrtého kola skupinovej fázy zohrá v pondelok a rivalom je Česko, kým v poslednom kole v stredu vystúpime proti Turecku, ktoré sa v úvodných dueloch prezentovalo ako veľmi kvalitná reprezentácia a proti Portugalsku a Lotyšsku, čiže proti mužstvám, ktoré nám vytvorili ťažkosti na ceste k triumfu vyhrali oveľa presvedčivejšie.
Uvidíme ako dopadne skupina a potom v eliminačných kolách bude obozretnosť potrebná ešte viac, lebo už šancu na opravnú nebude. Bez ohľadu na všetko je naša reprezentácia podľa stávkarských kancelárií aj ďalej prvým favoritom na konečný triumf.
Volejbalistky prehrali proti Holandsku a skončili účasť na svetovom šampionáte
To už nie sú naše volejbalistky, ktoré pravda ani pred začiatkom šampionátu sveta v Thajsku neboli v najužšom kruhu favoritov.
Srbsko, ako majster sveta na posledný dvoch turnajoch sa tentoraz s titulom rozlúčilo príliš včas – už v osemfinále. Naše dievčatá prehrali proti Holandsku v prvom kole eliminačnej časti výsledkom 3 : 2 na sety a jasné je, že sa titulom šampiónok sveta nakoniec ovenčí niektorí iný celok.
Od začiatku podujatia bolo vidno, že Srbsko už nie je na takej úrovni, na akej bolo pred tromi rokmi.
Už sme písali o tom, že je vykonaná čiastočná zmena generácie a selekcii už nie sú niektoré vedúce hráčky zo spomenutého obdobia, ako Maja Ognjenovićová, Brankica Mihajlovićový či Bianka Buša.
K tomu sa jedna z najlepších volejbalistiek sveta Tijana Boškovićová zranila a v našom tíme nehrala v dueloch s Japonskom v poslednom kole skupinovej časti a potom ani v osemfinále proti Holandsku.
V našom poslednom stretnutí v Thajsku sa rivalky ujali vedenia 2 : 0 na sety, hoci Srbsko aj v tých častiach hry malo šancu získať aspoň jeden set.
Pripomenulo to súboj s Japonskom v ktorom sa nám tiež podarilo premrhať pekné príležitosti. Predsa, konsolidovali sa v treťom dejstve, znížili na 1 : 2, potom aj vyrovnali výsledok, ale v rozhodujúcom piatom sete Holandsko znovu bolo lepšie naladené a triumfovalo. Holanďanky vo štvrťfinále zohrajú s Japonskom a zápas je na programe v stredu.
Po výborných vydaniach tak na majstrovstvách sveta a kontinentálnych turnajoch je eliminovanie v osemfinále boľavé, ale asi naznačuje aj naše výkony na budúcich turnajoch.
Zlatá generácia sa pomaly rozchádza a aj osud volejbalovej ženskej reprezentácie pripomína príbeh basketbalovej.
Spomenieme si na to, že naše basketbalistky boli fantastické, boli majsterkami Európy, získali medaily na Olympijských hrách, ale po odchode kľúčových hráčok do dôchodku sme nemali pripravenú alternatívu, takže je aj ich vypadnutie už v skupine a tromi prehrami z troch zápasov krutá realita v danom momente. Dúfajme, že je to len dočasne a že sa náš šport vráti na vysokú úroveň…