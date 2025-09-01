Dnes sa začal nový školský rok, do lavíc zasadlo približne 530-tisíc žiakov základných škôl, medzi ktorými je aj 65-tisíc prvákov. Do stredných škôl nastúpilo 240-tisíc žiakov, z toho 62-tisíc do prvého ročníka. Vyučovanie v jazykoch národnostných menšín navštevuje 27-tisíc žiakov v základných školách a 8 800 stredoškolákov. Presný počet žiakov bude známy do konca septembra, keď školy doplnia údaje do systému esDnevnik.
Ministerstvo školstva zabezpečilo bezplatné učebnice pre 96 165 žiakov, a to v počte viac ako 903-tisíc kusov, na čo bolo vyčlenených 985 miliónov dinárov. Bezplatné učebnice sú určené pre deti zo sociálne slabších rodín, pre žiakov so špeciálnymi potrebami a pre rodiny s tromi a viacerými deťmi.