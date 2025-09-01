V sobotu 30. augusta vo veľkej sieni Slovenského národného domu v Šíde odznel 10. detský festival slovenských ľudových piesní Keď si ja zaspievam. Usporiadal ho Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jednota v Šíde za podpory inštitúcií a ustanovizní.
Svojou prítomnosťou ho poctili aj Đorđe Tomić, predseda Zhromaždenia obce Šíd, Željko Čapeľa, podpredseda Matice slovenskej v Srbsku pre Sriem, a Anna Speváková, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Festival slávnostne otvorila Dušanka Petráková, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
Za sprievodu Orchestríka zo Selenče pod vedením Dr. Juraja Súdiho vystúpilo 19 mladých spevákov a speváčok z Erdevíka, Bingule, Lugu, Iloka, zo Starej Pazovy a hostiteľského Šídu. Na tomto jubilejnom festivale slávnostne bola predstavená príležitostná publikácia Blaženky Dierčanovej ako vzácny dokument o doterajších festivalových ročníkoch.
Tak na začiatku, ako i na konci festivalu prítomným sa prihovorila Nataša Kolárová, predsedníčka SKUS Jednota, ktorá udelila ďakovné listy a zaželala tomuto rozospievanému detskému sriemskemu festivalu ešte veľa úspešných ročníkov.
Foto: Nikola Bešević