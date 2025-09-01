Od dnešného dňa sú ceny základných životných potrieb v obchodoch v priemere nižšie o približne 15 percent. Minister financií Siniša Mali pri kontrole cien priamo v predajni uviedol, že pri nákupe 25 rovnakých výrobkov z 23 kategórií sa suma na pokladnici znížila z 4 992 na 4 247 dinárov, čo znamená úsporu 745 dinárov pre spotrebiteľa.
Zníženie cien je výsledkom vládneho nariadenia, ktorým sa maximálna obchodná marža na vybrané druhy tovaru obmedzuje na 20 percent. Opatrenie sa vzťahuje na približne 20 000 najčastejšie nakupovaných výrobkov – od základných potravín, ako je chlieb, mlieko, olej či cukor, až po drogériu a prostriedky osobnej hygieny. Cieľom je chrániť životný štandard obyvateľov, zmierniť dopady inflácie a zabezpečiť, aby základné výrobky boli cenovo dostupnejšie pre všetky domácnosti.