Z VKP Vodovod a kanalizácia Stará Pazova oznamujú, že dnes kvôli plánovaným prácam na vodovodnej sieti od 8.00 do 14.00 hodiny dôjde k dočasnému vypojeniu vody.
Bez vody zostanú užívatelia v týchto uliciach: Vladimíra Hurbana, Ferda Klátika, Branislava Nušića, Danila Kiša, Jarkovačkej, Svetozara Markovića, Very Mišćevićovej, L. N. Tolstoja, Sládkovičovej, Andreja Mišíka, Komenského, Bratov Feldyovcov a Isidory Sekulićovej.
Z podniku apelujú na občanov, aby si pripravili nevyhnutné zásoby vody na pitie a základné životné potreby.