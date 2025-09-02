V Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici sa aj tento rok uskutočnil slávnostný program, ktorý bol venovaný prvákov.
Uvítali ich štvrtáci krátkym programom a prihovorila sa im aj riaditeľka školy Anička Birešová spolu s triednymi učiteľkami.
Tento rok do školy nastúpilo 58 prvákov, ktorí tvoria dve slovenské triedy a jednu srbskú, ako aj trieda s deťmi so špeciálnymi potrebami. Po programe deti so svojimi rodičmi vstúpili do tried, kde na nich čakali tašky, darčeky a potrebné pomôcky, ktoré im odovzdali predstavitelia Obce Kovačica.