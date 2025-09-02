V Obci Stará Pazova je v novom školskom roku 2025/2026 úhrnne 705 prvákov, z ktorých 40 navštevuje ZŠ hrdinu Janka Čmelíka. Včera sa v tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizni v prvej zmene zoskupili na školskom dvore žiaci nižších ročníkov.
V prvom ročníku sú otvorené dve triedy: vyučovanie v slovenskom jazyku sleduje 12 prvákov, kde je učiteľkou Vlasta Turčanová, a vyučovanie v srbskom jazyku sleduje 28 žiakov, kde je učiteľkou Irena Babíková.
Kým žiaci prvého ročníka s vyučovacím jazykom slovenským získali zdarma tašky a učebné pomôcky, podobne ako aj ich rovesníci z iných prostredí, zo strany MSS a za pomoci ÚSŽZ, prváci v srbskej triede dostali tašky a pomôcky od základnej školy. Okrem toho staropazovská lokálna samospráva zabezpečila zdarma učebnice pre všetkých žiakov nižších ročníkov na území celej obce.
V pondelok bol pre prvákov usporiadaný aj primeraný uvítací program, ktorý pripravili piataci so svojimi bývalými učiteľkami. Žiakov a ich rodičov v mene kolektívu školy pozdravila Irena Stojšićová, úradujúca riaditeľka školy.
Pre rekonštrukciu tamojšej budovy ZŠ Boška Palkovljevića-Pinkiho majú žiaci z tejto školy výučbu aj v ZŠ hrdinu J. Čmelíka. Rozvrhnutí sú aj do ZŠ Simeona Aranického a niektorí žiaci sledujú výučbu v upravenom priestore bývalého miestneho farského domu Pravoslávnej cirkvi, ktorý sa nachádza oproti škole Pinki.
Podľa slov riaditeľky Ireny Stojšićovej, počas letných prázdnin v škole pracovali aj majstri, ktorí vybielili sedem učební, chodbu a tam, kde bolo potrebné, vymenili aj podlahu. Tieto práce finančne podporila Obec Stará Pazova.