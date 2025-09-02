Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová Handanovićová v stredu počas rozhovoru s ruským námestníkom ministra energetiky Pavlom Sorokinom a štátnym tajomníkom maďarského rezortu zahraničných vecí a obchodu Petrom Sztárayom uviedla, že projekt výstavby naftovodu medzi Srbskom a Maďarskom sa finalizuje. Na obidvoch stranách hranice sa zrýchlilo projektovanie jeho úsekov, pričom vysoká úroveň rokovaní má pokračovať, aby sa vyriešili zostávajúce otázky týkajúce sa projektu.
Podľa ministerky ide o strategický projekt, ktorý výrazne posilní diverzifikáciu dodávok surovej ropy a zlepší energetickú bezpečnosť Srbska — čo je aktuálne jeden z jeho najvyšších priorít. V kontexte súčasných geopolitických napätí je nevyhnutné mať viacero možností zásobovania, čím sa minimalizujú riziká závislosti od jediného zdroja. Ministerka zároveň pripomenula, že spolupráca troch štátov pri dodávkach plynu (cez Balkánsky tok) je príkladom, ktorý by sa mal zopakovať aj pri zásobovaní ropou.