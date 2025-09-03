„Dnes sme mali v Pekingu veľa povinností, absolvovali bilaterálne stretnutia s 12 svetovými lídrami. Rozprával som sa s Alijevom, s Robertom Ficom…,“ povedal prezident.
Vučić uviedol, že srbská delegácia sa zúčastnila vojenskej parády, kde bolo možné vidieť obrovský pokrok čínskej armády a čínskej technológie.
„Čína je neuveriteľne pokročilá, dnes je zoči-voči s USA v boji o prvé miesto. Ani zďaleka neukázali, čo všetko dokážu. Bolo zaujímavé vidieť, koľko pozornosti tomu venovali západné médiá. Číňania postupujú ďalej, pracujú čoraz viac,“ zdôraznil Vučić.