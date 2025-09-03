Štátny podnik Pošta Srbska dnes podpísal Zmluvu o obchodno-technickej spolupráci so spoločnosťami NITES, doo, a MEDIT, doo, ktorou sa umožňuje služba E-recept, teda fungovanie moderného softvérového riešenia, ktoré zapojí súkromné zdravotnícke zariadenia do systému elektronického vydávania predpisov prostredníctvom platformy elektronickej podpory súkromného sektora, ktorú vyvinula Pošta Srbska.
Tým bude umožnená integrácia súkromnej zdravotnej praxe so zdravotníckym informačným systémom Srbska a vytvorené technické podmienky, aby aj lekári v súkromnej praxi namiesto papierových mohli vydávať elektronické recepty rovnakým spôsobom ako v štátnych zdravotníckych zariadeniach.