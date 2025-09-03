V sobotu 6. septembra v Jánošíku bude prebiehať 7. ročník výtvarného tábora v organizácii MOMS Jánošík.
Umelci budú tvoriť na motívy z Jánošíka, o Jánošíku alebo podľa ľubovoľného umeleckého prejavu. Pre všetkých účastníkov – umelcov bude prichystané plátno na maľovanie veľkosti 30 x 40, ako aj farby a štetce.
Príchod účastníkov je naplánovaný o 8. hodine do siene Domu kultúry, po čom budú nasledovať spoločné raňajky a rozdelenie maliarskeho príboru.
O 10. hodine sa účastníci presunú do parku a na nádvorie ZŠ, kde bude prebiehať pracovná časť výtvarného táboru. O 13. hodine bude slávnostné predstavenie diel vzniknutých na tábore, spoločný obed a kamarátenie.