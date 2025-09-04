Dnes večer v priestoroch Domu kultúry vo Vojke slávnostne otvoria tradičný 34. výtvarný tábor Cosmic art – Ljubiša Marić. Podujatie má veľký kultúrny význam nielen pre Staropazovskú obec, lež aj Sriem a širšie.
Tábor, ktorý bude mať aj medzinárodný ráz, potrvá do nedele 7. septembra, keď je naplánované aj slávnostné zatvorenie. Bude nainštalovaná aj výstava zo vzniknutých prác, ktorá potrvá do ďalšieho ročníka tábora. Toto podujatie, ktorého generálnym patrónom je Obec Stará Pazova, patrí medzi podujatia osobitného významu v obci. Tohto roku tábora sa zúčastní 34 maliarov a sochárov tak z našej krajiny, ako aj zo zahraničia.