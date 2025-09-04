Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s predsedom Národnej republiky Číny Xi Jinpingom v Pekingu.
Vučić vyjadril vďaku prezidentovi Jinpingovi za srdečné privítanie v Pekingu. Povedal, že sú Srbsko a Čína oceľoví priatelia a že Čínu dožívame ako úprimného a spoľahlivého partnera a že prezident Si bol s nami, keď bolo najťažšie v ekonomickom, medicínsko-zdravotníckom, ale aj politickom zmysle.
Poďakoval aj za to, že ďakujúc iniciatívam prezidenta Sia a Dohode o voľnom obchode naša obchodná výmena nebola nikdy väčšia. Oboznámil ho aj s pokrokom infraštruktúrnych projektov, ktoré sa realizujú ďakujúc čínskym partnerom, a informoval ho aj o tom, že medzinárodná trať Belehrad – Budapešť bude pustená do premávky o 15 dní.