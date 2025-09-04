1781 – španielski osadníci založili mesto Los Angeles.
1870 – vo Francúzsku bola vyhlásená tretia republika.
1882 – v americkom New Yorku uviedli do prevádzky prvú elektráreň na svete.
1884 – z Belehradu vyštartoval prvý vlak, ktorý spájal Belehrad a Niš.
1899 – tento deň v roku 1899 zomrel srbský štátnik a historik Jovan Ristić.
1906 – narodil sa v Kláštore pod Znievom hudobný skladateľ a pedagóg Alexander Moyzes.
1976 – zomrel v Bratislave básnik, publicista, politik, signatár Vianočnej dohody, popredný predstaviteľ komunistického odboja v druhej svetovej vojne Ladislav Novomeský.
2005 – v Bratislave slávnostne otvorili most Apollo.
1963 – zomrel francúzsky politik a spoluzakladateľ Európskej únie Robert Schuman.
2014 – v Prahe odhalili pamätník Nikolovi Teslovi, najväčší na svete. Bronzový pamätník má rozmery 6 x 3 x 3 m.