Basketbalová reprezentácia Srbska do eliminačných kôl 42. šampionátu Európy postupuje z pozície A2. Náš tím v poslednom kole skupinovej fázy prehral v stredu proti Turecku výsledkom 95 : 90, čím túto časť podujatia uzavrel so skóre štyri triumfy a jedna prehra. Maximálne zostalo Turecko, ktoré vyhralo vo všetkých piatich zápasoch a z prvého miesta smeruje do osemfinále.
Ak sa krátko zdržíme pri stredajšom zápase, možno konštatovať, že sme znovu mali príležitosť vidieť dve vydania Srbska – aj fantastické, ale aj moment(y), ktoré môžu znepokojiť.
Samozrejme, prehra nie je tragédiou, možno aj prišla v správnom momente, keďže po skupinách nasledujú eliminačné kolá a ak si nárokujeme ovenčiť sa titulom šampióna, už žiadna prehra neprichádza do úvahy.
Naši dobre otvorili duel, ujali sa vedenia 9 : 3, ale po tureckom time-oute sa náš súper celkom rozbehol a prebral iniciatívu.
Prvú štvrtinu Turci uzavreli s náskokom, ale do konca polčasu sa naši vrátili a na oddych šlo Srbsko s vedením. Potom sa už hralo vyrovnane, ani jeden tím nemal citeľnejší náskok. Naši do záverečných minút vošli s vedením, ale slabé útoky v závere boli draho zaplatené – Turecko využilo svoje príležitosti a zaslúžene vyhralo.
Verejnosť je znovu právom rozčarovaná z vydaní Vasu Micića a Marka Gudurića, ktorí práve pri konci najčastejšie robili chyby, ale ani Milutinov sa včera nepreslávil.
Zároveň je znepokojujúce to, že včera nehral Tristan Vukčević pre zranenie a Aleksa Avramović sa zranil v prvom polčase, takže v druhom ani nehral. Sú to už traja basketbalisti s problémami so zranením, keďže ešte skôr zle pochodil aj kapitán Bogdan Bogdanović a pre neho bol turnaj skončený už po zápase s Portugalskom.
Tak či onak, Srbsko smeruje do osemfinále, v ktorom v sobotu vo večernom termíne rivalom bude jeden z hostiteľov turnaja – Fínsko. Pravda, všetky play-off zápasy, začínajúc osemfinále, sa hrať budú už len v Rige, takže Fínsko už nebude mať výhodu vlastnej palubovky.
Fíni skončili na pozícii B3, prehrali s Litvou a Nemeckom príliš presvedčivo, takže táto selekcia by pre Srbsko nemala byť problémom. Naši budú veľkým favoritom a je dobre, že po zápase s Tureckom majú fakticky dva voľné dni pred stretnutím s krajinou zo severu Európy.
Keď sa pozrieme do minulosti, musíme skonštatovať, že sme na minulých majstrovstvách sveta či Európy vedeli mať aj slabšie tímy, ako je ten aktuálny, a hrali sme v záverečných zápasoch o trofeje.
Napríklad v roku 2009 takmer nikto neočakával, že Srbsko s Dušanom Ivkovićom na lavičke vystúpi vo finále EuroBasketu a v roku 2014 na majstrovstvách sveta sme sa do finále prebojovali potom, ako sme základnú skupinu skončili na štvrtom mieste so skóre 2 – 3.
A keď sme si mysleli, že cesta do finále bude pre nás prechádzka, pošmykli sme sa – ako napríklad pred tromi rokmi, keď sme skupinu uzavreli presvedčivo s 5 – 0, ale sme prehrali proti Talianom už v osemfinále.
Prehľad play-off kostry
Z druhej strany, majstri našej skupiny Turci v osemfinále smerujú na Švédsko, ktoré bolo štvrté v B skupine.
Ďalšie dva páry osemfinále zo skupín A a B tvoria Nemecko – Portugalsko a Litva – Lotyšsko.
Pre nás bude zaujímavý aj dnešný program, keďže sa hrajú záverečné zápasy v skupinách C a D. Známe je, že naši z pozície A2 v prípade očakávaného triumfu nad Fínskom v osemfinále v ďalšom kole nastúpia proti víťazovi osemfinále D1 – C4.
Zatiaľ nie je známe, kto tento pár bude tvoriť, ale v kombinácii je niekoľko selekcií. Najväčšou výzvou by bolo, keby Francúzi boli prví v skupine D a potom v očakávanom štvrťfinále by Srbsko smerovalo na nich.
To však zatiaľ nie je isté, lebo vo vyrovnanej skupine majú Francúzsko, Izrael a Poľsko skóre 3 – 1 a konkurujú o prvé miesto.
Očakávajú nás teda veľmi zaujímavé duely aj dnes. V skupine C aktuálnemu majstrovi Európy Španielsku hrozí vypadnutie už po skupinovej fáze.
Ak Gruzínsko porazí Bosnu a Hercegovinu, Španielsko postúpi bez ohľadu na výsledok duelu s Gréckom. Avšak, ak triumfuje Gruzínsko, oslabené Španielsko bude potrebovať víťazstvo proti Grécku na postup.
V prípade ich vypadnutia sa tak stane prvýkrát po 33 rokoch, že Španieli neprekročia základnú skupinu na šampionáte Európy.