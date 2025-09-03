Jubilejné 50. Babinkove stretnutia v Padine v organizácii Obecnej knižnice Oddelenia v Padine uskutočnia sa v sobotu 6. septembra o 16. hodine v priestoroch ZŠ maršala Tita.
Program 50. stretnutí, ktorými Padinčania vzdávajú hold a zachovávajú si pamiatku na svojho rodáka spisovateľa, novinára, publicistu Michala Babinku, je pestrý.
O 16. hodine bude usporiadaná Konferencia Michal Babinka, na ktorej odznejú referáty venované literárnemu dielu básnika a spisovateľa Michala Babinku. Na konferencii budú mať účasť: Dr. Zuzana Čížiková, riadna profesorka Oddelenia slovakistiky na Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade, Dr. Marína Šimáková Speváková, riadna profesorka
Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, Mária Kotvášová-Jonášová, profesorka slovenského jazyka vo výslužbe a spisovateľka pre deti a mládež, a Jana Domoniová, asistentka na Oddelení slovakistiky FFUNS.
O 18. hodine je na programe umelecká performancia Rozkoš – hold básnikovi Michalovi Babinkovi, na ktorom vystúpia hostia – spisovatelia a básnici.
Po Babinkových stretnutiach nasledovať bude prezentácia výtvarnej monografie Čáni venovaná výtvarnej a grafickej tvorbe akademického maliara Pavla Čániho. Spomienka na Pavla Čániho, akademického maliara názov je večierka, na ktorom odprezentujú uvedenú monografiu. Hosťom bude výtvarný kritik Vladimír Valentík. Prezentácia je naplánovaná na 20. hodinu, tiež v priestoroch padinskej základnej školy a v organizácii Obecnej knižnice Kovačica.