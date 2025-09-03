Vo štvrtok 4. septembra o 19. hodine sa v Spomienkovej zbierke Pavla Beljanského v Novom Sade uskutoční otvorenie výstavy s názvom Obrazy sú môj život, ktorá je venovaná šesťdesiatemu výročiu úmrtia významného zberateľa a diplomata Pavla Beljanského.
Výstava mapuje obdobie od otvorenia Spomienkovej zbierky pre verejnosť v roku 1961 až po Beljanského smrť v roku 1965. Návštevníci majú možnosť spoznať toto obdobie prostredníctvom umeleckých diel, archívnych záznamov, novinových článkov i fotografií. Niektoré materiály boli na túto príležitosť zapožičané z Múzea Juhoslávie, čím sa výstava stáva ešte bohatšou a autentickejšou.
Zaujímavým prvkom je aj možnosť prelistovať prvú knihu dojmov Spomienkovej zbierky, ktorá bola digitalizovaná vďaka spolupráci s Regionálnou zbierkou Mestskej knižnice v Novom Sade. Takto si návštevníci môžu vytvoriť obraz o tom, ako vnímali zbierku jej prví obdivovatelia.
Realizáciu výstavy podporil Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami. Kurátorkami sú odborníčky Milana Kvasová a Angelina Rodićová.
Táto výstava bude prístupná verejnosti do 14. septembra.