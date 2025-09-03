Po dlhšom čase a určitých nemožnostiach sa včera večer v priestoroch Klubu pre denný pobyt v Starej Pazove konalo tradičné stretnutie Fénix a priatelia v organizácii tamojšieho Spolku pre afirmáciu invalidov Fénix. Bolo to v poradí 121. stretnutie, ktoré zoskupilo tak početných hostí, ako aj hostiteľov tohto podujatia.
V úvodnej časti programu sa prihovorili Mirjana Sokolovićová, podpredsedníčka spolku Fénix, a farár Nikola Despot, ktorý je členom predsedníctva tohto spolku. Sokolovićová sprítomnila aj kratšie dejiny pôsobenia Fénixu a tým aj usporiadania týchto stretnutí. Prvé stretnutie bolo v roku 2006 a o rok si pripomenú dve desaťročia takéhoto typu zoskupovania. Despot po modlitbe požehnal stretnutie, a potom všetci silný potlesk na znak vďaky a úcty zaslali predsedníčke spolku Jelici Despotovej, ktorá sa pre zdravotný stav nemohla zúčastniť podujatia a vlastne to bola aj príčina dlhej prestávky a nekonania týchto tradičných stretnutí.
Hosťom podujatia bol Zdravko Knežić, tamojší básnik, ktorý doteraz publikoval a verejnosti predstavil svoje tri básnické zbierky. Od 12. mája tohto roku, keď bola oslava domáceho patróna Spolku pre afirmáciu invalidov Fénix, Knežić prebral úlohu kmotra spolku. V prednese krásneho slova sa zúčastnil aj jeho kolega Milivoj Zorić z Golubiniec. Na dobrú náladu zahrali a zaspievali členovia Tat akustik bendu. Medzi hosťami bola aj Nevenka Gajićová, predsednícka Združenia pre pomoc osobám s Downovým syndrómom Ôsmy deň v Požarevci. Na tomto stretnutí so spolupracovníkmi bola po prvý raz so zámerom nadviazať spoluprácu s pazovským spolkom Fénix a realizovať spoločné aktivity. Spolok pre afirmáciu invalidov Fénix má dlhoročnú a úspešnú spoluprácu aj so Strediskom pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova.