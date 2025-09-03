O spríjemnenie tretieho septembrového dopoludnia, aspoň v tom športovom kontexte, sa postaral náš najlepší tenista Novak Đoković, ktorý triumfoval proti Američanovi Taylorovi Fritzovi vo štvrťfinále tohtoročného podujatia US Open a dostal sa do semifinále turnaja.
Proti štvrtému nasadenému hráčovi na US Open Nole zohral veľmi dobre, ujal sa vedenia 2 : 0 na sety, potom sa Fritzovi v treťom dejstve podarilo vyhrať, predĺžiť zápas, ale vo štvrtom znovu nemal odpoveď na Novakovu hru.
Nole vyhral v rozhodujúcom dejstve 6 : 4 a za takmer tri a pol hodiny si vybojoval ďalšie semifinále v New Yorku. Je to jeho úhrnne 14. semifinále na US Open a to, čo je tiež zaujímavé, je fakt, že ako 38-ročný v aktuálnom roku na všetkých Grand Slam podujatiach hral v semifinále. Pravda, v tejto sezóne na každom z predchádzajúcich troch GS (Australian Open, Roland Garros a Wimbledon) bol v semifinále aj zastavený.
Ani v USA mu nebude ľahko, keďže na neho v stretnutí o finále čaká výborný Španiel Carlos Alcaraz, ktorý vo štvrťfinále tiež bol veľmi presvedčivý a prekonal Čecha Jiřího Lehečku výsledkom 3 : 0 na sety.
Semifinálové stretnutie je na programe v piatok a začať by sa malo o 21. hodine podľa stredoeurópskeho času.
Ďalší semifinálový pár zatiaľ nie je známy a o účastníkoch sa dozvieme po dnešných štvrťfinálových súbojoch.
Zohrajú Kanaďan Félix Auger-Aliassime a Austrálčan Alex de Minaur a v poslednom štvrťfinále podľa aktuálneho rozvrhu vystúpia navzájom dvaja Taliani, prvý hráč sveta Jannik Sinner a desiaty nasadený na tohtoročnom US Open Lorenzo Musetti.
Novak v semifinále hral príliš isto a presvedčivo
Keď sa len krátko vrátime k triumfu Novaka nad Fritzom, treba spomenúť, že v prvom dejstve náš hráč dosiahol break už na začiatku, pri prvom podávaní Američana, neskoršie mal aj Fritz jeden brejkbal, ale ho nevyužil.
V poslednom Novakovom podávaní v prvom sete Fritz nevyužil ďalších päť brejkbalov, Nole potvrdil, že je psychicky veľmi pripravený na nátlaky, podarilo sa každý zachrániť, a potom aj využiť prvý setbal, ktorý sa mu ponúkol.
V druhom dejstve znovu Nole využil break, ujal sa vedenia 5 : 3, ale pri podávaní na získanie setu mu tentoraz Fritz odňal break a vyrovnal. Predsa dva game rozhodli, znovu Nole vynikol – na break odpovedal ďalším breakom, a potom pri svojom podávaní nedovolil chybu a ujal sa vedenia 2 : 0.
Tretí set bol podobný ako prvý, iba s pozmenenými rolami – Fritz získal break pri Đokovićovom druhom podávaní a hru kontroloval do konca tej časti a nakoniec znížil na 2 : 1.
V poslednom sete sa už potom hralo tak, že každý tenista dosiahol game na svoj servis. Tak bolo po výsledok 5 : 4 pre Novaka, servoval Fritz, nehral v tom momente najlepšie a náš hráč mal dva mečbaly.
Najprv sa Američan zachránil, potom mal aj šancu vyrovnať, Nole odpovedal výborne a tretí mečbal nakoniec aj využil.
Zaslúžene triumfoval, postúpil teda do štvrtého Grand Slam semifinále v aktuálnej sezóne a v konkurencii je o trofej v New Yorku.
Príležitosť má získať piatu trofej na poslednom GS v roku a zároveň 25. v kariére, na ktorú čakáme práve od triumfu na US Open v roku 2023.